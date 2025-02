4/2 in Nieuwsuur: Spanningen binnen de BBB • Een nieuwe linkse partij? • Ombudsman hekelt geheim onderzoek moskeeën

Spanningen binnen de BBB

Het is crisis bij de BoerBurgerBeweging (BBB) in Overijssel. Zes van de vijftien Statenleden stappen uit de fractie vanwege een "recent onoverbrugbaar verschil over kernwaarden". Eerder verlieten al twee andere BBB'ers de partij. Onder meer de plannen voor nieuwe windmolens in Overijssel hebben de verhoudingen binnen de BBB-fractie op scherp gezet. En ook binnen de BBB-fractie in Den Haag is er onrust. Gisteren kondigde BBB-Kamerlid Lilian Helder plotsklaps haar vertrek aan. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag van Arjan Noorlander.