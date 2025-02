Acteur Brian Murphy van George & Mildred overleden

De Britse acteur Brian Murphy (92) is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als George Roper in de sitcoms Man about the house (Man over de vloer) en George & Mildred, die in de jaren 70 werden uitgezonden.

In Man about the house speelden George en Mildred Roper, vertolkt door Yootha Joice, de wat oudere buren van de jonge hoofdpersonages. George zat zwaar onder de plak bij Mildred.

Het contant ruziemakende stel werd zo populair dat ze een eigen serie kregen. In aflevering 1 van George & Mildred namen ze afscheid van hun appartement in Londen en verhuisden ze naar een woning buiten de stad. Dit tot afgrijzen van hun nieuwe buurman, die bang was dat zijn huis minder waard werd omdat de Ropers ernaast woonden.

George & Mildred kreeg vijf seizoenen en ook nog een speelfilm. Die werd opgedragen aan Joice, die in 1980 plotseling overleed voordat de film in première ging.

Shakespeare

Murphy begon zijn carrière in de jaren 50 op het toneel. Hij had diverse rollen in Shakespeare-producties. Ook na George & Mildred bleef hij als acteur actief, zowel op het toneel als op televisie en in films.

Hij was getrouwd met actrice Linda Regan, in Nederland bekend van Hi-de-Hi! een comedy over de gebeurtenissen op een vakantiekamp.