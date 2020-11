'Groene stroom van energieleveranciers is niet altijd groen'

Twee op de drie stroomleveranciers zijn niet zo duurzaam als ze zich voordoen, zeggen de Consumentenbond, Natuur & Milieu en milieuorganisatie WISE in hun jaarlijkse Stroomranking. Het lijkt alsof bedrijven groene stroom uit hernieuwbare bronnen verkopen, maar in werkelijkheid gaat het vooral om niet-duurzame stroom die is opgewekt uit fossiele brandstoffen.

De organisaties onderzochten wat voor stroom energieleveranciers inkopen en verkopen. Daar kan een verschil in zitten, omdat certificaten voor groene stroom los kunnen worden bijgekocht. Als leveranciers die dan 'plakken' op de niet-duurzame stroom, wordt het wel 'groenwassen' genoemd.

Het probleem is volgens de onderzoekers dat er hierdoor geen extra groene stroom wordt opgewekt, maar bestaande duurzame stroom wordt verplaatst. "Dat kan doordat in sommige landen mensen niet malen om die certificaten. Zo leveren ze in Noorwegen veel groene energie zonder certificaten", zegt Joyce Donat. "Die worden dan los door energieleveranciers hier ingekocht om niet-duurzame stroom groen te maken. Het is dus vooral marketing."

Rapportcijfer

De Stroomranking geeft een energieleveranciers een rapportcijfer voor hoe groen ze echt zijn. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar inkoop en de certificaten voor verkoop, maar ook naar de hoeveelheid investeringen die de bedrijven in duurzame energie doen.