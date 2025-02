Bosz vindt Malacia 'geschikte speler' en heeft niet topfitte Lang terug

Toch een beetje transfernieuws dus, al praat Bosz liever over wat er op het voetbalveld allemaal gebeurt. Afgelopen weekend gaf PSV in de blessuretijd een 3-1 voorsprong weg op bezoek bij NEC en werd het nog 3-3. Dat was niet de eerste keer dat PSV punten verspeelde in de afgelopen periode.

"Wat me het meest dwars zit is uiteindelijk het resultaat. Dat je goed voetbalt en de wedstrijd echt volledig onder controle hebt, maar hem in een paar minuten totaal onnodig uit handen geeft en twee punten verliest", zegt Bosz.