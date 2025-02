Gouden teamsprinters Hoogland en Van den Berg niet naar EK: 'Rust pakken'

De Nederlandse baanwielrenners gaan zonder Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg naar de Europese kampioenschappen, die volgende week worden gehouden in het Belgische Heusden-Zolder.

Het tweetal is samen met Harrie Lavreysen al jaren dominant op de teamsprint, afgelopen zomer veroverden zij voor de tweede keer olympisch goud op dat onderdeel. In oktober werden zij in het Deense Ballerup voor de zesde keer in zeven jaar tijd wereldkampioen.

"Na intensieve jaren met de Olympische Spelen van Parijs als hoogtepunt investeren Jeffrey en Roy in zichzelf door rust te pakken", meldt bondscoach Hugo Haak in een persbericht van de wielerbond. Hoogland is in Frankrijk voor een strandrace voor motorcrossers. Van den Berg nam afgelopen weekeinde deel aan de zesdaagse van Berlijn.

Het tweetal keert naar alle waarschijnlijkheid snel terug in de sprintploeg, die in oktober de wereldtitel verdedigt op de WK in Santiago.