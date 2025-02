Oud-kopspecialist Huizingh maakt zich grote zorgen: 'Kan niet goed zijn wat ik heb gedaan'

Huizingh maakt zich nu zorgen. "Ik word binnenkort 62. Ik heb weleens momenten dat ik ergens niet op kan komen, dat ik wat vergeetachtig word. En dan denk ik: heeft het nou gewoon met de leeftijd te maken of komt dat door het koppen? Daar krijg je de vinger natuurlijk niet achter. Maar het staat buiten kijf dat koppen gewoon hartstikke ongezond is."

Boeken en films

Er zijn intussen - vooral in Amerika - meerdere boeken verschenen over de gevolgen van hoofdletsel in relatie tot sport. Ook Hollywood - Concussion, met Will Smith in de hoofdrol - besteedde er intussen aandacht aan.

Huizingh volgt alles op het gebied van Chronische Traumatische Encefalopathie (CTE), een aandoening die veel voorkomt bij mensen die regelmatig hoofdletsel hebben gehad. Volgende week verschijnt er ook in Nederland een boek over het fenomeen: 'Mijn hoofd doet gek, koppen en hersenschade in het Nederlandse voetbal' van Anton Slotboom.

Huizingh: "Ik lees vooral de artikelen van medisch specialisten. Met name over het verband tussen letsel en topsport. Kijk, topsport is per definitie ongezond, omdat je altijd balanceert op het randje van wat je lichaam aankan."

Maar punt bij een hersenbeschadiging, weet Huizingh: als het eenmaal beschadigd is, dan herstelt het niet weer. "Dan is het klaar. Zo langzamerhand brokkelt dat af, of het is afgebrokkeld tijdens je carrière. Daar doe je later niks meer aan."