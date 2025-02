Rusland start eigen internationaal songfestival

President Poetin heeft opdracht gegeven voor de organisatie van een jaarlijks terugkerend internationaal muziekfestival. De première van het Intervision Internationaal Muziekconcours moet nog dit jaar plaatsvinden in Moskou.

Rusland mag sinds 2022 niet meer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Rusland begon toen een groot offensief tegen Oekraïne en die oorlog is nog altijd gaande. Meerdere landen riepen daarom op Rusland van deelname uit te sluiten.

Bij Europa

Het Eurovisie Songfestival was populair in Rusland. Er keken veel mensen naar en Russische deelnemers eindigden vaak hoog in de uitslag. In 2008 won de Russische zanger Dima Bilan de editie in Belgrado.

Het meedoen aan dat festival was voor de Russische bevolking een bewijs dat ze bij Europa hoorden, zegt Hubert Smeets van het Kennisplatform Raam op Rusland. "Deelname aan het Songfestival was, waarom weet ik ook niet, het symbool daarvan."

Belangrijk

In 2023 deed het Russische ministerie van Cultuur al een voorstel om met een eigen internationaal songfestival te komen. Dat zou in de herfst van dit jaar moeten plaatsvinden. Er zouden zo'n twintig landen aan mee moeten doen. Gedacht werd aan landen van de voormalige Sovjet-Unie en ook Brics-landen als China en India.

"Dat is, denk ik, een poging om te laten zien aan aan de bevolking dat Rusland er buiten Europa wel toe doet", zegt Smeets. "Ze zijn bijna overal van afgesneden. "Ze doen niet meer mee aan het Eurovisie Songfestival en aan de competities van de UEFA. Ook van alle andere sportcompetities zijn ze uitgesloten en aan de Olympische Spelen mogen ze alleen onder neutrale vlag meedoen."

Intervision Song Contest

De naam Intervision Internationaal Muziekconcours doet denken aan die van de Intervision Song Contest. Dat was tijdens de Koude Oorlog de tegenhanger van het Eurovisie Songfestival van toenmalige communistische landen in Midden- en Oost-Europa.

Die overeenkomst in naam is volgens Smeets een bewust keuze. Er wordt een sentiment mee opgeroepen. "Rusland beschouwt zich als de opvolger van de Sovjet-Unie. Ze appelleren daarmee aan de naoorlogse tijd tot 1990 toen de Sovjet-Unie een wereldmacht was."

Beelden van de Intervision Song Contest in het Poolse Sopot in 1977: