In maand tijd bijna 66.000 illegale vapes in beslag genomen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben vorige maand bijna 66.000 illegale vapes en vapevloeistof in beslag genomen.

Sinds begin vorig jaar is de verkoop van vapes met een andere smaak dan tabaksmaak verboden en sinds begin dit jaar kan de NVWA verboden vapes en zogenoemde e-liquids (vulling voor vapes) in beslag nemen. Desondanks zijn die nog vrij makkelijk te bemachtigen, schreef NOS Stories eerder.

De 66.000 illegale vapes en vulvloeistoffen werden gevonden op zeven verschillende plekken in Amsterdam, Rotterdam, Almere en Eindhoven. De producten worden vernietigd.

Verkoop online

Over de meeste verkopers die in overtreding waren, geeft de NVWA geen verdere details. Alleen over een winkelier in Almere wordt meer informatie gegeven. Deze winkelier bleek 28.000 vapes en flesjes met zoete smaakjes in zijn winkel te hebben liggen die in beslag werden genomen.

De winkelier ging vervolgens door met illegale verkoop online. In een kelderbox vonden inspecteurs nog eens ruim 5000 vapes. In de winkel van de verkoper werden ook 10 kilo henneptoppen in beslag genomen.

Importeurs en winkels riskeren een boete tot 4500 euro als ze elektronische sigaretten met een smaakje in de handel brengen en moeten de kosten van de vernietiging betalen. Boetes kunnen bij herhaaldelijke overtreding oplopen tot 22.500 euro.