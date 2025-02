Utrechtse brandweer oefent brand in Domtoren: 'Vergt wel wat afstemming'

In Utrecht is gisteravond een brandoefening gehouden in de Domtoren. De brandweer oefende hierbij hoe ze de bekende toren moesten ontruimen en hoe ze een brand moeten blussen.

De fictieve brand brak uit op 40 meter hoogte en op dat moment was ook een rondleiding bezig met tientallen mensen. Tijdens de oefening vluchtte een groep mensen naar boven en een ander deel van de groep naar beneden. Voor de gelegenheid kwam er ook rook uit de toren, afkomstig van een rooksimulator. Voor de operatie werden drie blusvoertuigen en een ladderwagen ingezet. Voor het oefenen van het blussen werd geen water gebruikt.

'Markant gebouw zonder grote vluchtroutes of liften'

Omdat de ruim 112 meter hoge Domtoren een uniek gebouw is, is het belangrijk om noodsituaties goed te oefenen, zegt Jan Boekschoten van de veiligheidsregio tegen RTV Utrecht. "Het is een markant gebouw, dat natuurlijk geen grote vluchtwegen of liften heeft", vertelt hij. "Dus langs dezelfde wegen waar wij naar boven moeten met de slangen, moeten de mensen ook naar beneden. Dat vergt wel wat afstemming."

Ook vanwege de hoogte van het historische gebouw moest er bij de oefening nagedacht worden over hoe de toren moet worden ontruimd. "Onze ladderwagen kan tot 32 meter hoog komen. Dus tot dat punt kunnen we mensen van buitenaf naar beneden halen", zegt Boekhoven. "De mensen die hoger de toren in zijn gevlucht, zouden ook weer via de trap naar beneden moeten."

Volgens Boekschoten is het bestrijden van een brand in de Domtoren en lastige klus. "We hebben voor dit soort panden natuurlijk een soort aanvalsplan: waar zitten de mensen en zijn ze in direct gevaar? Hoe kunnen we bij ze komen? En dan bekijken we hoe we die mensen uit het pand kunnen halen, en om de brand te blussen natuurlijk."

Zowel de brandweer als BHV'ers van de Domtoren werkten in de oefening samen om zich voor te bereiden op een noodsituatie. De oefening werd georganiseerd door de Veiligheidsregio Utrecht, Utrecht Marketing en de politie.