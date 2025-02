Bekerkoorts aangewakkerd bij FC Utrecht-trainer Jans: 'Ik ruik De Kuip al een beetje'

De spelers van FC Utrecht sloten de laatste training dan ook af met het oefenen van strafschoppen. "Maar als er druk op staat, is het anders. Toch doen we het om even het gevoel van een penalty nemen te hebben. Dat hebben we iedere ronde geoefend", vertelt Jans.

Haller in de basis?

Michael Brouwer stond tot nu toe tijdens de bekerduels met FC Lisse, AFC en RKC Waalwijk onder de Utrechtse lat. Jans wilde niet uit de doeken of dat tegen Heracles ook het geval is. "De opstelling zal je morgen wel zien....", hult de coach zich een dag voor de ontmoeting in nevelen.

Wel lijkt Jans er op te hinten dat Sébastien Haller in de basis zal staan. De oefenmeester denkt dat het niet per se een goede overweging is om de spits nu rust te geven. "Soms is het beter om gespaard te worden op trainingen zodat je fris bent in wedstrijden. Tegen PEC hebben we hem er op tijd afgehaald. Dat was niet voor niks. Dat heeft ook met de bekerwedstrijd te maken."