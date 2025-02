Busgewonde (15) lag half uur onder modder in Zwartewaal

Het 15-jarige meisje dat donderdag na een half uur werd gered uit een gekantelde bus bij Zwartewaal, was bedolven door een laag modder. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond na berichtgeving van het AD. De scholiere ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

De streekbus waarin het meisje zat, kwam donderdagmiddag op een provinciale weg in botsing met een personenauto en belandde in een greppel. De hulpdiensten hadden veel moeite om de passagiers eruit te krijgen. De bus hing volgens de woordvoerder in een hoek van 45 graden. Brandweerlieden moesten een ruit kapotslaan om erin te klimmen.

Het lukte de brandweer aanvankelijk om acht mensen uit de bus te krijgen, van wie er vier lichtgewond bleken te zijn. Het ging onder anderen om leerlingen van een middelbare school in Brielle.

Graven met de handen

De hulpdiensten bleven ondertussen doorzoeken. "Je weet tenslotte niet zeker of iedereen eruit is", zegt de woordvoerder. "Je wil als hulpverlener nooit dat je een slachtoffer over het hoofd ziet." Bovendien had een van de inzittenden gezegd dat een meisje dat voor haar zat nog niet was gevonden.

Vlak achter de bestuurdersplek lag een flinke laag modder, waarin hulpverleners met hun handen gingen graven. Toen vonden ze het 15-jarige meisje.