Tienduizenden euro's ingezameld voor uitvaart doodgestoken meisje Nieuwegein

In Nieuwegein is een inzamelingsactie opgezet voor de uitvaart van de 11-jarige Sohani, die zaterdag werd doodgestoken. De ouders van het meisje komen uit Eritrea en willen hun dochter daar begraven.

De inzameling is georganiseerd door ouders van basisschool De Tweeklank, waar Sohani op school zat. Er was vanochtend ruim 30.000 euro gedoneerd en vanmiddag stond de teller al op meer dan 40.000 euro. Het beoogde bedrag was 26.000 euro. Het is de bedoeling dat Sohani donderdag naar Eritrea wordt gebracht voor de uitvaart.

Sander Kaldenhoven, een van de ouders die de actie zijn gestart, zegt tegen RTV Utrecht dat de Eritrese gemeenschap ook te hulp is geschoten. "Die schiet nu alle kosten voor. Dat zijn niet alleen familieleden maar ook gewoon Eritreeërs die willen helpen. Met de inzameling willen wij de ouders helpen om het straks weer terug te kunnen betalen, zo komen ze niet in de financiële problemen . We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan, het is hartverwarmend."

Nadat het doelbedrag was gehaald, werd de inzameling even gesloten, maar later weer geopend na vragen van mensen die nog wilden doneren. "Ze vroegen of er niet nog meer nodig was voor na de uitvaart, om de ouders te steunen. De familie van Sohani gaf aan dat fijn te vinden, dus toen hebben we de inzameling weer geopend", zegt Kaldenhoven.

De klasgenoten van Sohani en hun ouders zijn volgens hem goed opgevangen op school, waar gisteren slachtofferhulp en ook de burgemeester aanwezig waren.

'Verdachte werd behandeld'

Inmiddels komen er meer details naar buiten over de verdachte, de 29-jarige Hamza L. De man heeft een lang strafblad met eerdere geweldsdelicten, mishandelingen en bedreigingen, melden De Telegraaf en de Volkskrant. Zo zou hij ervan worden verdacht zijn moeder te hebben bedreigd met de dood.

Hij werd volgens de kranten behandeld bij zorginstelling Fivoor en volgde daar een speciaal traject voor gevaarlijke psychiatrische patiënten.

De afgelopen dagen zeiden wijkbewoners dat er al vaker voor de man is gewaarschuwd vanwege zijn verwarde gedrag. Een van hen liet weten dat vorige week donderdag en vrijdag nog meldingen zijn gedaan bij de politie, omdat hij "weer buiten stond te schreeuwen". Buurtbewoners typeren de verdachte als iemand die erg op zichzelf leefde en de gordijnen dichthield.

Beroepsgeheim

Een woordvoerder van Fivoor kan vanwege het medisch beroepsgeheim niet ingaan op de achtergrond van de verdachte en of hij bekend was bij de kliniek. Wel kan hij bevestigen dat het "echt wat doet" met de mensen die voor Fivoor werken om de naam van hun kliniek zo in de media te zien.

"Dat wordt in het hele land zo gevoeld", zegt de woordvoerder van de zorginstelling. "We zijn een van de grootste forensische psychiatrische zorgverleners van Nederland en zien dus doelgroepen met ingewikkelde problematiek." Hij benadrukt dat de medewerkers dag in dag uit hun best doen om deze mensen van de juiste zorg te voorzien.

De verdachte zit vast in volledige beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, behalve met zijn advocaat. Hij wordt vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris.