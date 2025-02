Winterse transfermarkt: reserve Durán de duurste, record Simons, Feyenoord grootverdiener

Het prijskaartje om de nek van de Oranje-international: zo'n vijftig miljoen euro, een clubrecord voor Leipzig. Daarmee staat Simons vijfde op de lijst van grootste transfers in deze winter. Op plek tien staat overigens ook een bekende van de Nederlandse voetbalvolger: Santiago Gimenez.

Op nummer één staat Jhon Durán, die veelal reserve was bij Aston Villa achter Ollie Watkins, maar als invaller regelmatig tot scoren kwam. Zijn doelpuntengemiddelde in de Premier League, één treffer per 89 minuten, was genoeg voor Al Nassr om de portemonnee te trekken: 77 miljoen euro.

Verder is Omar Marmoush een opvallende naam. De 25-jarige Egyptenaar was jarenlang een vrij anonieme Bundesliga-speler, maar bestormde dit seizoen opeens de hemel. Na zeventien Bundesliga-wedstrijden met vijftien goals en negen assists had Manchester City genoeg gezien. Zij maakten 75 miljoen euro over naar Duitsland.