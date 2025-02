Microplastics in hersenen mensen aangetroffen

In de hersenen van mensen zitten mogelijk enkele grammen microplastics. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van New Mexico, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Er is nog weinig bekend over hoe schadelijk microplastics voor mensen zijn. Het RIVM pleitte al eerder voor meer onderzoek.

Het microplastic dat in het onderzoek het meest werd aangetroffen was polyethyleen, dat zit in verpakkingsmateriaal zoals plastic flesjes. De onderzoekers detecteerden per gram hersenweefsel zo'n 5000 microgram plastics. Tegen de Volkskrant zegt Matthew Campen, die meewerkte aan het onderzoek, dat een volledig mensenbrein in potentie enkele grammen microplastics bevat, wat volgens hem neerkomt op "het equivalent van een plastic lepel."

De wetenschappers hebben de hersenen onderzocht van mensen die tussen 2016 en 2024 zijn overleden. Bij mensen die in 2024 stierven werd tot 50 procent meer microplastics gevonden dan bij mensen die eerder dood gingen.

Ook in andere delen van het menselijk lichaam, zoals de nieren, werden microplastics gevonden. Dat waren er echter een stuk minder dan in de hersenen.

Microplastics zijn heel kleine vezels en stukjes plastic die maximaal een paar millimeter groot zijn. Ze ontstaan als een stuk plastic breekt en komen ons lichaam in via eten, drinken en de lucht. Omdat plastic in de natuur amper afgebroken wordt, verdwijnt het plastic bijna niet. De meeste microplastics komen de natuur in via slijtage van autobanden.

In deze afbeeldingen zijn in het omcirkelde vak de microplastics te zien: