Oranje-hockeyers verslaan Spanje en oud-bondscoach Caldas in Pro League

De Nederlandse hockeyers hebben in hun vijfde wedstrijd in de Pro League de eerste zege in de reguliere speeltijd geboekt. De mannen van bondscoach Jeroen Delmee wonnen in Sydney met 4-2 van Spanje.

Aanvankelijk ging het niet vanzelf. Spanje had net een enorme kans gemist, toen Miles Bukkens diep in het tweede kwart met een harde flats de score opende voor Nederland, dat afgelopen zomer in Parijs olympisch goud veroverde.

Na de rust ging het plotseling hard. Een strafcorner van Pepijn van der Heijden werd gekeerd, maar Koen Bijen smashte de rebound van boven het hoofd binnen. Kort daarop pushte Lucas Veen al vallend de 3-0 binnen en maakte Steijn van Heijningen de 4-0 door in tweede instantie te scoren.

Spanje doet wat terug

Spanje, gecoacht door Max Caldas die in het verleden zowel de Nederlandse vrouwen als mannen onder zijn hoede heeft gehad, deed daarna nog wel twee keer wat terug.

De 4-2 viel pas kort voor tijd. Nadat Jorrit Croon bij een Spaanse strafcorner de bal hard tegen zijn hoofd had gekregen, mocht José Basterra een strafbal nemen. Hij raakte de bal verkeerd, maar verraste daarmee ook Oranje-doelman Derk Meijer.