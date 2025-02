Bank wil weten of je aan het bellen bent bij grote overboeking

Banken willen inzicht in telefoongegevens van klanten om fraude tegen te gaan. Ze willen bijvoorbeeld kunnen checken of iemand die een grote overboeking doet in gesprek is. Dat zou erop kunnen wijzen dat de klant slachtoffer is van een babbeltruc van criminelen.

De Nederlandse Vereniging van Banken pleit samen met de vereniging van telecombedrijven NLconnect voor verandering van de telecomwet om het mogelijk te maken. Nu kan het niet vanwege privacyregels.

Bij bankfraude bellen criminelen zogenaamd namens de bank en vragen tijdens het gesprek een grote overboeking te doen. Volgens de banken is in meer dan 75 procent van bankfraude het slachtoffer in gesprek tijdens de overboeking.

Afgelopen jaar bleek dat criminelen nog altijd een truc gebruiken waardoor het lijkt alsof ze bellen met een nummer van de bank. Banken vergoeden de schade uit coulance, maar doen dat lang niet meer in alle gevallen.

In het Verenigd Koninkrijk kunnen banken al controleren of een klant aan het bellen is. De banken zeggen dat het aantal geslaagde fraudepogingen met ongeveer 40 procent is afgenomen.