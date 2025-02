Feyenoord-tegenstander AC Milan versterkt zich naast Gimenez ook met João Félix

AC Milan heeft zich flink geroerd op de slotdag van de winterse transferwindow in Italië. De aanstaande tegenstander van Feyenoord in de tussenronde van de Champions League heeft zich vlak voor het sluiten van de markt verzekerd van de diensten van João Félix, zo meldt de Serie A.

Eerder op de dag werden de transfers van spits Santiago Gimenez (Feyenoord), middenvelder Warren Bondo (Monza) en buitenspeler Riccardo Sottil (Fiorentina, huur) afgerond. Met Álvaro Morata (Galatsaray) en Noah Okafor (Napoli, huur) vertrokken er deze week ook twee aanvallers.

João Félix wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Chelsea, waar de 25-jarige Portugees nauwelijks aan bod komt in de drukbezette voorhoede. Hij startte dit seizoen slechts in drie Premier League-duels en moest het vooral doen met speelminuten in de Conference League.

Contract tot 2031

De Londenaren tikten afgelopen zomer bijna 53 miljoen euro voor hem af en gaven hem een contract tot medio 2031.

AC Milan staat na een teleurstellende eerste seizoenshelft achtste in de Serie A, negentien punten achter koploper Napoli. Eind december werd trainer Paulo Fonseca ontslagen en opgevolgd door de Portugees Sérgio Conceição.

Feyenoord speelt op woensdag 12 december thuis tegen AC Milan, zes dagen later is de return in San Siro. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van de Champions League.