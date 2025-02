El Salvador wil in VS veroordeelde criminelen overnemen

El Salvador is bereid criminelen die in de VS veroordeeld zijn over te nemen en in eigen gevangenissen op te sluiten. Het maakt niet uit welke nationaliteit deze veroordeelden hebben. Ook criminelen met de Amerikaanse nationaliteit komen daarvoor in aanmerking.

Dat hebben de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio en de Salvadoraanse president bekendgemaakt. Wij mogen ze sturen en hij zet ze in de gevangenis", zei Rubio na afloop van een ontmoeting in El Salvador.

Bukele bevestigde dit. Hij zei dat hij de Amerikanen heeft aangeboden om "een deel van hun gevangenissysteem te outsourcen". "De kosten zijn voor de VS relatief laag, maar de opbrengst is substantieel voor ons. Het maakt ons systeem van detentie houdbaar."