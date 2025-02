Wekdienst 4/2: Netanyahu bij Trump • Heracles-FC Utrecht eerste kwartfinale om beker

Goedemorgen! De Israëlische premier Netanyahu gaat in Washington langs bij de nieuwe president Trump en in Almelo speelt Heracles tegen FC Utrecht in de eerste kwartfinale om de beker.

Eerst het weer: Vanochtend vriest het op de meeste plaatsen licht. De dag start daarbij grijs met mist of lage bewolking. Vanuit het zuiden breekt geleidelijk de zon door en loopt de temperatuur snel op. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het 6 of 7 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en is er kans op wat regen.