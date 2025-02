Wrakstukken gecrasht American Airlines-toestel uit rivier gehaald

In Washington is begonnen met de berging van het vliegtuig dat vorige week in botsing kwam met een legerhelikopter en in de rivier Potomac terechtkwam. Bergingsploegen hebben onder meer een straalmotor en een groot deel van de romp boven water gehaald.

Ook zijn opnieuw menselijke resten geborgen. Inmiddels zijn de lichamen van 55 van de 67 slachtoffers geborgen en geïdentificeerd. De autoriteiten gaan ervan uit dat uiteindelijk alle lichamen worden gevonden.

Het duurt naar verwachting enkele dagen voordat alle wrakstukken van de Bombardier CRJ700 zijn geborgen. Daarna wordt de Black Hawk-helikopter naar boven gehaald. Alle wrakdelen worden op vrachtwagens geladen en naar een grote hal gebracht waar ze worden onderzocht.

Geen overlevenden

Het ongeluk gebeurde vorige week woensdagavond. Het American Airlines-toestel wilde landen op een vliegveld bij Washington toen het in de lucht op de legerheli botste. Beide toestellen stortten neer in de Potomac. In het vliegtuig zaten 64 mensen, in de helikopter drie. Niemand overleefde het.

Hoe de crash kon gebeuren is nog onduidelijk. Het vliegtuig vloog volgens gegevens uit de zwarte doos op zo'n 99 meter hoogte toen het mis ging. De maximale hoogte voor de helikopter in het gebied is 60 meter.

President Trump stelde al dat de heli "veel te hoog" vloog. De Amerikaanse instantie die de crash onderzoekt zegt uitgebreid onderzoek te gaan doen en vraagt iedereen om geen voorbarige conclusies te trekken.

De crash is vastgelegd op bewakingsbeelden: