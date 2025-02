Politiewagen geramd bij achtervolging Den Haag

In Den Haag is gisteravond bij een achtervolging een politiewagen geramd. Ook andere auto's liepen schade op.

De politie werd gewaarschuwd nadat in de wijk Transvaal een bestelbus was gestolen van iemand die verderop een broodje haalde. Agenten kregen de dief snel in het vizier, maar de bestuurder stopte niet.

Onderweg ramde hij meerdere auto's. De achtervolging eindigde een kilometer verderop, toen een politieauto de weg blokkeerde. De bestuurder reed op de agenten in, maar kon niet meer verder. Hij is aangehouden.

De Haagse politie zegt dat de betrokken agenten zijn nagekeken. Voor zover bekend hoefden ze niet naar het ziekenhuis.