De Limburger: flauwvallende en uitgeputte studenten bij ontgroening Maastricht

Een ontgroening bij de Hotel Management School Maastricht is afgelopen weekend uit de hand gelopen, schrijft dagblad De Limburger. Studenten vielen flauw en twee mensen zijn naar het ziekenhuis gegaan met uitputtingsverschijnselen.

Volgens De Limburger ging het mis bij een ontgroening van studentenvereniging Amphitryon. Zo'n honderd eerstejaars studenten deden eraan mee.

De ontgroening duurde van vrijdagavond tot maandagochtend. Een bron vertelt aan de krant dat deelnemers urenlang buiten stil moesten staan. Wie bewoog, zou zijn afgesnauwd. Zeven studenten vielen daarbij flauw. Ook raakten er mensen onderkoeld. Een van de jongeren kreeg een epileptische aanval, aldus De Limburger.

Deelnemers kregen volgens bronnen van de krant ook veel te weinig eten en drinken. 's Nachts werden studenten uit hun slaap gehouden door kabaal op potten en pannen.

School start onderzoek

De Hotel Management School Maastricht, die valt onder Zuyd Hogeschool, zegt tegen De Limburger dat een onderzoek is gestart naar de ontgroeningen. De studentenvereniging was voor de krant niet bereikbaar.

In 2018 was er ook een incident bij een ontgroening die was georganiseerd door Amphitryon. Ook toen viel iemand flauw en werden studenten uitgescholden.

De afgelopen weken hebben tal van studentenverenigingen ontgroeningen gehouden. De Universiteit Maastricht ontving eind januari ook signalen van misstanden. De universiteit liet verenigingen en disputen daarop hun intro-activiteiten stilleggen.