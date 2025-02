Verdediger Salah-Eddine stapt definitief over van FC Twente naar AS Roma

De transfer van Anass Salah-Eddine naar AS Roma is rond. Dat bevestigt de Serie A op haar website. De Italiaanse club zou inclusief bonussen maar liefst 10 miljoen neer tellen voor de 23-jarige linksback.

Salah-Eddine had in Enschede nog een contract tot medio 2027. Hij kwam pakweg een jaar geleden voor zo'n 750.000 euro over van Ajax.

Daarmee troeft de Italiaanse club PSV af. Naar verluidt had de koploper van de eredivisie 5,5 miljoen euro over voor Salah-Eddine.

Salah-Eddine kwam afgelopen weekend al niet meer in actie voor Twente. Hij was nog wel met de selectie naar Deventer afgereisd voor het duel met Go Ahead Eagles. Maar eenmaal daar, maakte de back rechtsomkeert, omdat hij mentaal niet in staat was om te voetballen.

Rensch eerder al naar Roma

AS Roma heeft zo in de winterstop twee Nederlandse backs aangetrokken. Eerder al kwam Devyne Rensch van Ajax over voor zo'n 6 miljoen euro.

Joseph Oosting wilde er alles aan doen om de verdediger voor Twente te behouden. "Daar doe ik mijn bokshandschoenen wel voor aan." De trainer van Twente moet hem nu toch laten gaan. Hij verloor in Youri Regeer ook al een basisspeler aan Ajax.