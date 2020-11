Vrouwen Ajax verrassen met komst recordinternational Spitse

Opnieuw keert een grote naam terug in de Vrouwen Eredivisie: Sherida Spitse speelt vanaf 1 januari volgend jaar bij Ajax. De vice-aanvoerder van het Nederlands elftal heeft een contract getekend tot en met de zomer van 2022.

De middenvelder komt over van het Noorse Vålerenga. "De reden om voor Ajax te kiezen, was omdat we niet meer honderd procent gelukkig waren in het buitenland", vertelt Spitse op de website van Ajax. "Vervolgens kwam deze optie voorbij. Ik ben zelf altijd fan van Ajax geweest. Om dan nu zelf het shirt te gaan dragen, is hartstikke mooi."

Daphne Koster, manager van Ajax Vrouwen, is in haar nopjes met de komst van Spitse. "Ik ken bijna geen speelster die zo'n goede trap heeft. Het rendement van Sherida is zó hoog. Dan mag je van geluk spreken als je zo'n speelster straks in je team hebt."

Via dit filmpje, met Spitse in de hoofdrol als stripheld, maakte Ajax de transfer wereldkundig: