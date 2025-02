Röttgering (17) trekkebenend ten onder bij debuut ABN Amro Open, lijntechniek Ahoy hapert

In het begin van de wedstrijd keek de tennisser uit Wanssum (Noord-Limburg) al snel tegen een grote achterstand aan. Na zijn eerste, lange servicebeurt van bijna een kwartier werd Röttgering gebroken. Belucci liep uit naar een 3-0 voorsprong, maar Röttgering, die zelf vindt dat hij mentaal nog sterker mag worden, wist zich ook weer knap terug te vechten tot 3-3.

Het bleef alleen bij die drie games in de eerste set. De jongeling was bij vlagen te druistig en daar maakte de Italiaan gebruik van. Hij wist de set met 6-3 binnen te halen.

Röttgering krijgt fysiek ongemak

Maar Röttgering had het wel naar zijn zin in Ahoy. Hij bespeelde soms het publiek door ze wat op te jutten. Maar het hielp niet. Belucci had in de kwalificatie al tegen twee Nederlanders gespeeld (Gijs Brouwer en Thijs Boogaard) en had in totaal maar zes games afgestaan. Ook maandagavond was hij niet van plan veel weg te geven.

Daar kwam nog eens bij kijken dat de Nederlander aan het begin van de tweede set last kreeg van zijn kuit; hij moest worden behandeld door de fysiotherapeut. Maar Röttgering kreeg daarna ook last in zijn bovenbeen en kon met moeite nog op veel ballen lopen.

Een minutenlange onderbreking door een haperend Hawk-Eye-systeem kwam hem dan ook goed uit. Toch moest hij zijn servicebeurt daarna inleveren.

