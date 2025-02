EU wil sterke band met VS, maar schuwt geen tegenreactie bij 'oneerlijke behandeling'

De EU-landen zullen stevig reageren als ze oneerlijk en arbitrair worden behandeld door de Verenigde Staten. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, na afloop van een informele top van de leiders van de Europese Unie over veiligheidsvraagstukken.

Ze reageerde op de aankondiging van importheffingen door de Amerikaanse president Trump. Von der Leyen benadrukte dat ze constructieve gesprekken met de VS wil, maar sloot stevige tegenmaatregelen niet uit. Ze waarschuwt dat importheffingen de kosten voor bedrijven doen stijgen, en inflatie aanjagen.

Op de top in Brussel was de trans-Atlantische samenwerking een belangrijk onderwerp. Von der Leyen benadrukte dat de samenwerking met de landen in Noord-Amerika voor de EU-landen van het grootste belang is. "We willen de pragmatische samenwerking met de VS versterken", zei de voorzitter van de Commissie.

Leiders van de 27 EU-lidstaten hielden in Brussel een informele veiligheidstop. NAVO-baas Mark Rutte en de Britse premier Keir Starmer woonden een deel van het overleg bij.

Soepeler regels

Na afloop werd duidelijk dat de EU-lidstaten hebben afgesproken dat ze veel meer geld gaan uitgeven aan defensie. Daarbij is er de mogelijkheid om soepeler om te gaan met de Europese begrotingsregels.

Ook wordt er gekeken naar "innovatieve opties" om geld te lenen, zo werd na afloop gemeld. Daarmee wordt onder meer gedoeld op gezamenlijke leningen. Over die zogeheten eurobonds is veel discussie; Nederland is als een van de weinige landen tegen.