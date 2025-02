Chelsea klopt West Ham en gaat Manchester City voorbij in Premier League

Chelsea heeft maandagavond met een 2-1 zege op West Ham United de vierde positie gepakt in de Premier League. 'The Blues' gaan daarmee Manchester City voorbij.

De ploeg van manager Enzo Maresca moest een achterstand omdraaien. In de 42ste minuut profiteerde Jarrod Bowen optimaal van een fout van Chelsea-verdediger Levi Colwill, die de bal zo inleverde op eigen helft. Het leverde West Ham, geleid door voormalig Chelsea-trainer Graham Potter, de voorsprong op.

Chelsea draait het om

In de tweede helft was het Pedro Neto die Chelsea op gelijke hoogte schoot, nadat de bal uit een flipperkastsituatie voor zijn voeten was beland. Een eigen goal van Aaron Wan-Bissaka, die de bal van richting veranderde na een inzet van Cole Palmer, deed West Ham uiteindelijk de das om.