VS schort Canadese importheffingen op, conflict met China blijft

Correspondent Verenigde Staten en Canada Sjoerd den Daas:

"Trump is nog maar twee weken bezig en wil laten zien dat hij vooruitgang boekt. Aan fentanyl wilden zowel de Democraten als de Republikeinen al langer veel doen. Biden heeft daar al veel aan gedaan en Trump doet daar nu een schepje bovenop.

Maar waar het echt over gaat is dat hij tot een economische deal komt met Canada. Op zijn sociale medium Truth Social zegt hij dat hij de komende dertig dagen gaat gebruiken om tot zo'n deal te komen. De VS importeert veel meer uit Canada dan dat Canada koopt van de VS en dat moet eerlijker, vindt Trump.

Hij wil dat bedrijven zo veel mogelijk hier in de VS produceren. Dat Amerikaans waar weer wordt wat het was voordat veel bedrijven naar het buitenland uitweken. Hij wil dat die bedrijven naar huis komen. Maar dat gaat met deze deal niet gered worden. Dus de heffingen hangen nog steeds boven de markt."

Wat dit gaat doen met de Canadese markt is nog erg onzeker. Want wat doe je bijvoorbeeld als je een autobedrijf bent of een toeleverancier in de industrie in Canada en je wilt gaan investeren om uit te breiden? Ga je dat dan in Canada doen met het risico dat er over een maand, of later als het Trump goed uitkomt, alsnog heffingen komen of ga je dat toch in de Verenigde Staten doen? Dat zijn moeilijke beslissingen.

En van alle export in Canada gaat zo'n 80 procent naar de VS. Men is extreem afhankelijk van de Amerikanen en dit brengt natuurlijk veel onzekerheid met zich mee voor iedereen in Canada."