Ook Amerikaanse importheffingen voor Canada opgeschort

De importheffingen die de Amerikaanse president Trump wilde opleggen aan Canada gaan voorlopig niet door. De Canadese premier Trudeau maakte dat bekend na een telefoongesprek met Trump. Enkele uren eerder had die al soortgelijke handelsbeperkingen voor Mexico opgeschort.

Trump kondigde zaterdag voor beide landen een extra importheffing van 25 procent te zullen invoeren. Na gesprekken met de regeringsleiders van beide landen wordt dat nu dus uitgesteld.

Trudeau zegt met Trump afspraken te hebben gemaakt over betere grensbewaking, zoals een investering van 1,3 miljard dollar voor nieuwe helikopters, technologie en personeel. Ook komt er één aanspreekpunt om de export van de drug fentanyl te bestrijden en worden drugskartels net als in de VS voortaan geclassificeerd als terreurorganisaties.

Militairen naar de grens

Ook Trump laat weten dat hij een uitstekend gesprek heeft gehad met de Canadees. Hij zegt dertig dagen uit te trekken om tot een definitieve overeenkomst te komen met het buurland.

Eerder vandaag meldde Mexico al soortgelijke concessies om een handelsoorlog te vermijden. President Sheinbaum meldde dat er 10.000 militairen naar de grens worden gestuurd. De maatregelen leveren ook dat land dertig dagen uitstel op van Trumps plannen, die eigenlijk morgen al zouden ingaan.

In beide landen werd fel gereageerd op de dreigementen van Trump. Zo werd Amerikaanse drank in verschillende provincies uit de schappen gehaald en werd het Amerikaanse volkslied met gejoel ontvangen bij sportwedstrijden.

Zoals hier bij een basketbalwedstrijd in Toronto: