Twee gewonden bij woningbrand in Drents dorp Valthermond

Bij een woningbrand in het Drentse dorp Valthermond zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft een van hen "aanzienlijk letsel". Het andere slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak aan het begin van de avond uit en door de hulpdiensten werd al snel opgeschaald naar "grote brand". Dat betekent dat meerdere brandweereenheden in de regio werden opgeroepen om te helpen blussen. Samen konden ze voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woningen.

In de woning trof de brandweer een zwaargewond persoon aan. Het slachtoffer kon pas na een uur uit de woning worden gehaald en naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens de woordvoerder konden de brandweerlieden er eerder niet bij, omdat het slachtoffer te dicht bij de brand lag. Later bleek dat er nog een tweede gewonde was met brandwonden.

'Vuurwerk in woning'

Volgens de woordvoerder bestaat het vermoeden dat er vuurwerk lag in de woning. Of dat echt zo is, wordt nog onderzocht. Voordat de brand uitbrak werden meerdere explosies gehoord. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.

RTV Drenthe schrijft dat het niet de eerste keer zou zijn dat er in dit huis brand uitbreekt na een explosie. In april 2019 was dit ook al het geval. De oorzaak lag toen bij een vlamoverslag na een opeenstapeling van rookgassen in de keuken. Toen raakte niemand gewond: de bewoners waren niet thuis.