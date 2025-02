BBB-fractie in Overijssel valt uit elkaar, zes leden stappen op

Het is crisis bij de BoerBurgerBeweging (BBB) in Overijssel. Zes van de vijftien Statenleden stappen uit de fractie vanwege een "recent onoverbrugbaar verschil", schrijft regionale omroep Oost.

De BBB werd bij de Provinciale Statenverkiezingen in één klap de grootste partij in Overijssel. Van de zeventien zetels die de BBB in 2023 behaalde, zijn er nu nog negen over. Eerder verlieten al twee andere BBB'ers de partij. Zij gingen verder in Overijssel Vooruit.

Door het vertrek van de zes Statenleden dreigt de coalitie de meerderheid te verliezen in de Overijsselse Staten. Het gaat om Annette Nijhuis, Dario Prinsen, Edith du Bois, Luuk Buunk, Sanne Winkels en Aart van den Brink. Zij gaan als nieuwe partij verder onder de naam Provincie Belang Overijssel.

Kernwaarden

De zes zeggen bereid te zijn om aan de coalitie te blijven deelnemen. "Maar dan moeten de andere vijf partijen dat wel willen", zegt Van den Brink in een toelichting.

Volgens hem zijn er binnen de fractie al maanden spanningen over hoe er met individuele en algemene belangen moet worden omgegaan.

"Wij willen de focus behouden op onderwerpen die onze provincie aangaan. We blijven werken aan een weerbare lokale democratie, waarbij we nog steeds streven naar een politiek klimaat waarin we er zijn voor alle inwoners van Overijssel en het algemeen belang voor het individuele belang gaat", schrijft hij.

Ook verwijst hij naar 'de kernwaarden van de BBB'. "Wij staan een andere manier voor hoe je je rol als Statenlid zou moeten invullen", aldus Van den Brink, die door de afsplitsende Statenleden is aangewezen om de nieuwe partij Provincie Belang Overijssel te leiden.

Windmolenplannen

Onder meer de plannen voor nieuwe windmolens in Overijssel hebben de verhoudingen binnen de BBB-fractie op scherp gezet. In het najaar stemde de partij in met een voorstel om de komende jaren zo'n negentig nieuwe turbines in de provincie te realiseren. Op verschillende plekken in de provincie stuit dat besluit op fel verzet van omwonenden.

"Het definitief vaststellen van het windbeleid was lastig voor ons", geeft Van den Brink toe. "Het waren lange sessies, met veel inspraakmomenten waarbij de emoties soms hoog opliepen. Als Statenlid moet je dan je eigen voorkeuren en emoties kunnen uitschakelen en daar hebben we als afsplitsers een ander beeld van dan de rest van de BBB", zegt hij.

Van den Brink ontkent dat de windmolenplannen de reden zijn om te breken met de partij.

Landelijk bestuur teleurgesteld

"Ik ben teleurgesteld dat een aantal collega's ervoor kiest een andere weg in te slaan", reageert Carla Evers, fractievoorzitter van de BBB in Overijssel. "De overgebleven mensen in de fractie blijven zich inzetten voor boeren, burgers en bedrijven in Overijssel."

Ook het landelijke BBB-bestuur betreurt het vertrek van de zes Statenleden. "Het is erg jammer dat het zover heeft kunnen komen", aldus BBB-verenigingsvoorzitter Erik Stegink.