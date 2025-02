ADO houdt zicht op bovenste plekken eerste divisie, Jong Utrecht-Jong Ajax afgelast

ADO Den Haag heeft maandagavond een belangrijke zege geboekt op De Graafschap. In Doetinchem eindigde het rechtstreekse duel om de zesde plek in de eerste divisie in 2-1 voor ADO.

Door de zege blijft ADO in het spoor van de top van de competitie. Het gat naar de tweede plek van Excelsior, die recht geeft op directe promotie, is vijf punten. De Graafschap staat nu drie punten achter ADO.

Snelle voorsprong

Na een kwartier spelen schoot Juho Kilo de bezoekers op voorsprong. Luka Reischl vergrootte het Haagse feest door drie minuten later de 2-0 binnen te koppen, op aangeven van Daryl van Mieghem.

Vijf minuten voor rust zorgde Tristan van Gilst via een strafschop voor de aansluitingstreffer. De bal ging op de stip na een ongelukkige handsbal van Sekou Sylla.

In de tweede helft veranderde niets meer aan de score.

Jong Utrecht-Jong Ajax afgelast

Het duel tussen Jong FC Utrecht en Jong Ajax werd afgelast vanwege een onbespeelbaar veld. Zondag ging door dezelfde reden een streep door de wedstrijd tussen dezelfde twee clubs in de eredivisie voor vrouwen.

In Alkmaar werd wel gevoetbald: Jong AZ won met 3-0 van VVV Venlo.