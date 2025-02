Britse jongen (15) doodgestoken op school, leeftijdsgenoot opgepakt

In Sheffield in Engeland is een 15-jarige jongen overleden na een steekpartij op een middelbare school. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere 15-jarige jongen is aangehouden. De rector zegt tegen Britse media dat het gaat om een leerling van dezelfde school.

Hulpdiensten werden na 13.00 uur gealarmeerd over de steekpartij en troffen de scholier zwaargewond aan. Het is onduidelijk wat aan de steekpartij voorafging.

'Vreselijke steekpartij'

De burgemeester van South Yorkshire, waar Sheffield onder valt, stelt dat elk incident rond messengeweld er een te veel is. "De gevolgen zijn ronduit verwoestend, zoals vandaag het geval is."

In het Britse Lagerhuis reageerde Catherine McKinnell, de bewindspersoon die in de Britse regering verantwoordelijk is voor scholen, emotioneel op de dodelijke steekpartij. "Ik ben er kapot van", zei McKinnell. "Niets is belangrijker dan de veiligheid van onze kinderen."

Premier Starmer heeft het over een "vreselijke steekpartij" en zegt dat zijn eerste gedachten als premier en vader zijn bij de familie van het slachtoffer. "Een jongen is naar school gegaan en niet meer thuisgekomen."

School gesloten

Na de steekpartij ging de middelbare school met ruim duizend leerlingen op slot. Britse media schrijven dat dat de tweede keer was in minder dan een week tijd. Afgelopen woensdag zou een groepje scholieren hebben gedreigd om fysiek geweld tegen elkaar te gebruiken.

Op een persconferentie wilde de politie daar niet op ingaan. "Het politieonderzoek bevindt zich in een heel vroeg stadium."

Messengeweld is een groeiend probleem in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal steekincidenten is sinds 2015 met bijna 80 procent toegenomen.