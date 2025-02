Staakt-het-vuren in oosten Congo na gewelddadige overname stad Goma

Rebellengroep M23 heeft een staakt-het-vuren afgekondigd in het oosten van de Democratische Republiek Congo. De rebellen namen vorige week de stad Goma in, daarbij kwamen zeker 900 mensen om het leven.

Het vredesbestand tussen de M23 en het Congolese leger moet morgen ingaan. Een woordvoerder van de rebellengroep zegt dat het akkoord volgt uit humanitaire overwegingen. Over een mogelijke terugtrekking uit Goma wordt gezwegen.

Vorige week nam de rebellengroep met veel geweld de stad aan de grens met Rwanda in. Goma is rijk aan kostbare mineralen en andere grondstoffen.

Totale chaos

Het is volgens Vivian van de Perre van de VN totale chaos in het gebied. Ze spreekt van een vreselijke humanitaire situatie in het oosten van Congo, waar zij een vredesmissie leidt. "Er liggen nog zo'n duizend doden in de straten. Er is geen water of elektriciteit, er zijn geen medische voorzieningen, geen internet, geen wifi", zei Van de Perre vrijdag in Nieuwsuur.

De Congolese overheid vreesde dat de rebellengroep zich na de inname van Goma richting een andere grote stad, Bukavu, zou bewegen. "Ik wil duidelijk maken dat wij absoluut niet het plan hebben om Bukavu of andere gebieden te bezetten", aldus de woordvoerder van M23. "Maar we blijven zeggen dat we de burgerbevolking en onze standpunten blijven beschermen."

Rwanda en Congo

Uit bewijsstukken die in het bezit zijn van de VN blijkt dat de rebellengroep wordt gesteund door buurland Rwanda. In het oosten van Congo en in Rwanda strijden de volken Tutsi's en Hutu's al ruim dertig jaar over land en grondstoffen. Sinds de Rwandese genocide in 1994, waarbij naar schatting zeker 800.000 mensen, voornamelijk Tutsi's, werden vermoord binnen 100 dagen, is het onrustig in de regio.

Vele oorlogen en conflicten in de regio hebben geleid tot veel burgerslachtoffers. Tijdens de Eerste Burgeroorlog (1996-1997) en de Tweede Burgeroorlog (1998-2003) in Congo kwamen miljoenen mensen om het leven.

M23, geleid door etnische Tutsi's, zegt het recht te hebben om wapens te dragen om de minderheidsgroep te beschermen in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ze vechten sinds de oprichting in 2012 met het Congolese leger over de macht over het gebied en grondstoffen als goud, koper en kobalt.