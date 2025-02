Beerensteyn trefzeker voor Wolfsburg in honderdste Bundesligaduel

Wolfsburg-speelster Lineth Beerensteyn heeft gescoord in haar honderdste Bundesligaduel. De Oranje-international nam de openingsgoal voor haar rekening in het duel met Carl Zeiss Jena, dat Wolfsburg met 3-0 won.

Het is de elfde treffer van het seizoen voor de 28-jarige Beerensteyn.

De 28-jarige aanvalster speelt sinds afgelopen zomer voor Wolfsburg, nadat ze over was gekomen van Juventus. Eerder speelde ze in Duitsland ook al voor FC Bayern München.

Een punt achter koplopers

Door de zege staat Wolfsburg, waar ook landgenoten Lynn Wilms en Caitlin Dijkstra begonnen en Ella Peddemors inviel, op één puntje achterstand van koplopers Eintracht Frankfurt en Bayern München.