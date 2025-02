PSV wil Malacia huren van Manchester United, snel medische keuring

PSV wil Tyrell Malacia in elk geval voor een half seizoen huren van Manchester United, zo bevestigen bronnen aan de NOS. De oud-Feyenoorder en 9-voudig international ondergaat snel een medische keuring in Eindhoven.

Of de koploper in de eredivisie ook nog een optie tot koop opneemt in de deal, dat is nog niet bekend.

Afgelopen week leek de linksback naar het Portugese Benfica te vertrekken, maar die transfer ging op het laatste moment toch niet door.

Salah-Eddine

Na het vertrek van Matteo Dams en Fredrik Oppegard ging PSV aanvankelijk voor Anass Salah-Eddine van FC Twente. Maar de oud-Ajacied is hard op weg naar het Italiaanse AS Roma. En dus schakelde PSV door naar Malacia.

In de zomer van 2022 vertrok Malacia van Feyenoord naar United, voor zo'n 15 miljoen euro. Bij de Rotterdamse club speelde 136 duels in het eerste, waarin hij goed was voor vier goals en tien assists.

Malacia kampte veelvuldig met blessureleed. Na anderhalf jaar revalideren van een knieblessure speelde Malacia de afgelopen maanden nog maar mondjesmaat. Vier keer in de Europa League en drie keer als invaller in de Premier League. In totaal kwam hij 47 wedstrijden in actie voor de Engelse recordkampioen.