Kabinet hakt knopen door over buitenlandse missies

Nederland gaat meehelpen met de beveiliging van het vliegveld in de Iraakse stad Erbil. Naar verwachting hakt het kabinet de knoop door om daar ruim 100 militairen heen te sturen. Het militaire hoofdkwartier van de anti-IS-coalitie had daarom gevraagd.

Eerder had Nederland in Irak al Iraakse commando's getraind, maar die missie is afgelopen. Wel zijn er nog Nederlandse officieren die het ministerie van Defensie in Irak adviseren.

Ook Nederland helpt sinds kort ook weer mee met de bescherming van Belgische F-16's die vanuit Jordanië anti-IS-operaties in Irak uitvoeren. Daarbij zijn zo'n 35 Nederlandse militairen betrokken.

Ook naar Mali

Het kabinet neemt vandaag waarschijnlijk ook een besluit over een nieuwe bijdrage aan de VN-vredesmissie in Mali. Die missie is bedoeld om de situatie in het land te stabiliseren.

Daar gaat eind volgend jaar een Hercules-transportvliegtuig heen, met bijbehorende militairen. Die bijdrage geldt voor een half jaar.