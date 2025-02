Discussie over wind in rug laait op na toptijden Milwaukee: 'Zonde voor schaatssport'

Schaatscommentator Sebastiaan Timmerman

"Dat er ijsbanen zijn waar kunstmatige wind is, is een oud verhaal. Van Milwaukee is het al jaren bekend. Thialf heeft in het verleden ook wind gecreëerd, die discussie is een beetje weggeëbd. Ik kan me nog een wereldbeker in Kolomna herinneren waar dit een thema was."

In de ISU-reglementen komt het woord 'wind' maar zes keer voor, en het gaat slechts in één geval over kunstmatige rijwind. Maar daar staat alleen dat de technische expert van de ISU moet toezien dat iedereen rijdt onder gelijke omstandigheden."