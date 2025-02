Slachtoffer schietpartij zalencentrum Rotterdam overleden

Een van de mannen die afgelopen weekend gewond raakten bij een schietpartij in een zalencentrum in Rotterdam, is vandaag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 43-jarige man uit Hoorn.

Bij de feestlocatie aan de Galvanistraat werden in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur meerdere schoten gelost. Twee slachtoffers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Een van hen is nu overleden, meldt Rijnmond.

Het andere slachtoffer, een 24-jarige man uit Amsterdam, is inmiddels aanspreekbaar.

Zalencentrum gesloten

Eerder vandaag werd het zalencentrum voor een periode van twee weken gesloten door burgemeester Schouten. Door de sluiting hoopt de gemeente de rust in de buurt terug te krijgen.

Op het moment van de schietpartij was er in het complex een evenement aan de gang. Veel mensen waren volgens de politie getuige van het incident. Zij werden door agenten naar buiten geleid.

Kort na de schietpartij werden twee verdachten aangehouden. Een 46-jarige man uit Rotterdam is na verhoor vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Een 43-jarige man uit Amsterdam zit nog vast. Zijn rol wordt nog onderzocht.