Warming-up: 'Van Dijk start hersteltraining' • Slot hoopt op drietal • De Boer op reis

De derde interlandperiode van dit seizoen is voorbij, de bal gaat dit weekend weer rollen in de eredivisie. Vandaag blikken we vooruit op speelronde 9 en volgen we de persconferenties van onder meer Feyenoord en PSV.

Verder hebben we natuurlijk oog voor alle andere actuele zaken in de voetbalwereld. Kortom: je mist niets via ons liveblog. Welkom!