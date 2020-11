Warming-up: Ajax tegen Heracles zonder Antony • Koeman neemt het op voor Messi •

Willem II gaat zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo experimenteren met fangeluiden in het stadion. Op verzoek van supporters schallen er tijdens het duel spreekkoren en liederen door de speakers in Tilburg.

"De supporters en club missen de gezamenlijke wedstrijdbeleving", laat Willem II weten. "Om die beleving enigszins terug te laten keren, worden er gedurende de wedstrijd supportersgeluiden ten gehore gebracht die afgelopen seizoen opgenomen zijn bij een thuiswedstrijd."

Sinds de uitbraak van het coronavirus maakten tv-zenders al wel gebruik van fangeluiden tijdens uitzendingen, terwijl het in de lege stadions doodstil was. Aanvoerder Jordens Peters is blij met de actie van de supporters van zijn ploeg. "Het is een mooi initiatief van onze fanatieke achterban om ons op alternatieve wijze het steuntje in de rug te geven dat we van ze gewend zijn maar nu moeten missen", reageert hij. "We weten dat we door duizenden supporters vanuit huis gesteund worden, maar nu kunnen we ze ook indirect horen."