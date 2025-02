Van verdeeldheid over AfD is op CDU-congres niets te merken: 'Stap was succes'

De samenwerking met de AfD wordt door niemand als verkeerd gezien, omdat Merz keer op keer een regeringscoalitie met de rechts-radicale partij uitsluit. Maar er klinken wel zorgen dat kiezers dénken dat de CDU daarvoor openstaat. "Als we dat doen, valt de partij uit elkaar. We hebben geleerd van het CDA in Nederland", zegt een CDU'er uit het grensgebied met Nederland.

Sommigen zien de stap van vorige week juist als groot succes. De kiezer weet nu duidelijk wat Merz' asielplannen zijn. De stap speelt niet de AfD in de kaart, redeneren zij, maar juist andersom. De hoop is dat AfD-kiezers nu naar de CDU worden gelokt. De 'brandmuur' tegen de AfD is niet gevallen, wat hen betreft, de CDU ís de brandmuur.

Merz zat bovendien klem, klinkt het. De CDU-leider had aangekondigd actie te willen in het asieldossier, na de dodelijke mesaanval door een Afghaanse vluchteling. Als hij was ingegaan op het voorstel van de SPD en de Groenen om te zoeken naar een compromis, dan had hij aan geloofwaardigheid ingeboet.

Wie is Friedrich Merz? In Nederland is de 69-jarige politicus nog een grote onbekende, maar in Duitsland gaat hij al heel lang mee: