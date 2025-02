Waarom Trump inzet op importheffingen, ook al helpen ze economisch niet

Uit economisch oogpunt pakken importtarieven "voor niemand goed uit", zegt Nauta. Ze zorgen alleen maar voor hogere prijzen. Wat Trump wel doet, is handelstarieven gebruiken om aan de onderhandelingstafel te komen.

Wie betaalt de rekening?

Deskundigen zijn het erover eens dat de Amerikaanse consument die prijs zal moeten betalen. Dat zag je al tijdens Trumps eerste vier jaar in het Witte Huis, zegt Martijn Schippers. Hij is verbonden aan advieskantoor EY en de Erasmus Universiteit. "Amerikaanse bedrijven die goederen importeren, kunnen die importheffingen aan iemand doorbelasten. En dat zullen ze doen: aan de Amerikaanse burgers, als ze nu iets kopen uit bijvoorbeeld Canada."

De redenatie dat handelstarieven leiden tot meer vraag naar Amerikaanse producten is volgens economen een heel versimpeld beeld. Toch gaat Trump hiermee door. Dat beleidsmakers niet alleen naar de economische logica kijken, is de nieuwe realiteit, volgens Nauta. "We weten dat protectionisme en importheffingen het alleen maar duurder maakt voor iedereen. Maar door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben we ook geleerd dat je heel erg kwetsbaar bent door mondiale toeleveringsketens. Het is een evenwichtsoefening."

Zitten we nu in een handelsoorlog?

In het geval van de VS versus Mexico, China en Canada is het antwoord ja. Kaja Kallas, de buitenlandchef van de EU, noemde het vandaag een trans-Atlantische handelsoorlog.

"Er is sprake van een handelsoorlog als een land hoge handelsbarrières oplegt aan een ander land om iets voor elkaar te krijgen, en het drukmiddel zorgt niet voor een onderhandeling maar dat de ander terugslaat", zegt Nauta. "En dat is wat we nu zien met de tegenbeweging van Canada." Voor Europa geldt dat nog niet.