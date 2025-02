Agent in Pakistan gedood die poliovaccinatieteam beschermde

In het noorden van Pakistan is op de eerste dag van het vaccinatieprogramma tegen polio een politieagent doodgeschoten. De moordaanslag was in Jamrud, bij de grens met Afghanistan. Het Franse persbureau AFP spreekt over twee schutters. Voor zover bekend zijn ze nog niet aangehouden.

Medische teams en agenten zijn in Pakistan vaak het doelwit van extremisten. Zij beweren dat de vaccinatiecampagne een westerse samenzwering is om Pakistaanse kinderen onvruchtbaar te maken. Het land heeft daarom duizenden agenten ingezet om vaccinatieteams te beschermen die nu langs de deuren gaan om kinderen in te enten.

De Pakistaanse premier Sharif heeft de aanval veroordeeld. Hij belooft dat de campagne doorgaat om "polio uit te roeien in het land". De campagne heeft als doel om in een week tijd ruim 44 miljoen kinderen onder de 5 jaar te vaccineren.

Polio is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het poliovirus. In Nederland komt polio niet meer voor, maar in Pakistan en buurland Afghanistan is de ziekte nooit weg geweest.

Vooral jonge kinderen worden getroffen. De meeste infecties verlopen zonder verschijnselen, maar polio kan verlammingen veroorzaken en dodelijk zijn.

Ruim 200 doden

Poliovaccinatiecampagnes in Pakistan gaan regelmatig gepaard met aanslagen. Sinds de jaren 90 zijn volgens de Pakistaanse autoriteiten meer dan 200 vaccinatiemedewerkers en agenten omgekomen.

In december vorig jaar explodeerde een bermbom naast een voertuig waar agenten in zaten die hulpverleners beschermden. Drie politieagenten kwamen hierbij om het leven. In augustus 2022 openden twee schutters het vuur op agenten die een vaccinatieteam begeleidde. Hierbij vielen twee doden. De vaccinatiemedewerkers bleven ongedeerd.

De Pakistaanse autoriteiten zeggen dat onder meer de Pakistaanse Taliban achter de aanvallen zitten.