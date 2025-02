Overname Droste mislukt, ontslag medewerkers aangevraagd

De overname van het oer-Hollandse en 161 jaar oude chocoladebedrijf Droste gaat toch niet door. Voor de 27 medewerkers van het bedrijf is ontslag aangevraagd, schrijft Omroep Gelderland.

Het bedrijf leek vorig jaar nog van de ondergang gered. Het Belgische Pauwels Engineering - dat in 1997 ook de iconische Koetjesreep overnam - kondigde in augustus aan de Droste-fabriek in het Gelderse Vaassen over te willen nemen.

Afgelopen maand bleek dat de overname was stukgelopen. FNV-bestuurder Eric Brouwer zegt dat alle werknemers daar inmiddels over zijn geïnformeerd. De reden voor de mislukte overname is bij Brouwer niet bekend.

Droste kwam de afgelopen jaren in grote problemen. Door de coronapandemie stortte de export van Droste-chocolade in en viel ook de voor het bedrijf belangrijke verkoop van chocola in bijvoorbeeld vliegtuigen en op luchthavens weg. Ook de energiecrisis en het stijgen van de cacaoprijzen brachten het bedrijf in moeilijkheden.

Wat er met het merk Droste gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. De advocaat van het bedrijf was niet bereikbaar.