Vaticaan onderzoekt pikante like Instagramaccount paus Franciscus

Hoe en wanneer het is gebeurd is onduidelijk, maar dat een foto van het halfnaakte Braziliaanse model Natalia Garibotto is geliket door het officiële Instagramaccount van paus Franciscus staat vast. Het Vaticaan laat de kwestie nu onderzoeken.

Vorige week vrijdag kwam het nieuws over de like naar buiten. Het Vaticaan heeft aan Instagram gevraagd hoe die valt te verklaren, meldt een woordvoerder aan The Guardian. Het account van de paus wordt beheerd door meerdere mensen.

De pikante foto van Garibotto werd begin oktober al geplaatst. De like was op 13 november nog te zien, maar is kort daarna verwijderd.

Paus post zelf bijna nooit

De paus heeft 7,4 miljoen volgers op Instagram. Zelf volgt hij niemand. Op het account worden foto's en video's gedeeld van onder meer toespraken, gebeden en ontmoetingen. De paus heeft ook een Twitteraccount, daar heeft hij bijna 19 miljoen volgers.

Toch post hij zélf bijna nooit, hij keurt de posts van zijn team alleen goed. De likes hoeft hij echter niet goed te keuren, is te lezen in The Guardian.

Garibotto, die inmiddels 2,4 miljoen volgers heeft, kan wel om de situatie lachen. Het Braziliaanse model zegt op Twitter: "Ik ga tenminste naar de hemel".