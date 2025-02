Trump stelt heffingen tegen Mexico uit, 'in ruil voor grensbewaking'

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Mexico is afgewend, voorlopig. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij de aangekondigde importheffingen tegen Mexico met een maand uitstelt. In ruil daarvoor levert Mexico 10.000 militairen die de gedeelde grens gaan bewaken. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft de deal bevestigd.

"De militairen zullen specifiek aangewezen worden om te stroom van fentanyl en illegale migranten naar ons land te stoppen", schrijft Trump op sociale media. Fentanyl is een zeer sterke pijnstiller die in zowel Mexico als de VS tot grote verslavingsproblematiek leidt.

Trump meldt verder dat de VS de onderhandelingen met Mexico komende maand voortzet.

Heffingen, drugs en wapens

Zaterdag kondigde Trump importheffingen aan voor Canada, Mexico en China. Het ging om heffingen van 25 procent voor producten uit Canada en Mexico. Voor olie en gas uit Canada gaat een heffing van 10 procent gelden.

De reacties uit Canada en Mexico waren fel. De noorderbuur van de VS kondigde direct ook een invoerheffing van 25 procent aan. Ook Mexico liet weten terug te zullen slaan met heffingen.

Toch blijft het voorlopig bij woorden. Na een lang gesprek tussen beide presidenten sloten Mexico en de VS een overeenkomst. "We spraken over onze gezamenlijke belangen", zei Sheinbaum. Ze beloofde Trump te helpen met het tegenhouden van migranten en drugs richting de VS. "We vroegen de VS om ons land te helpen met het tegengaan van wapensmokkel. Daar ging hij mee akkoord." Mexicaanse bendes zijn haar afhankelijk van wapens die vanuit de VS naar Mexico komen.

Ook het dreigende Amerikaanse handelsconflict met Canada kan nog worden afgewend. Trump kondigde aan later vandaag met de Canadese premier Trudeau te zullen bellen.