Jongens opgepakt voor brandstichting bij transportbedrijf Oss

Twee 15-jarige jongens uit Boxmeer en Oploo zijn opgepakt voor brandstichting bij een transportbedrijf in Oss. Begin december gingen bij een grote brand op het terrein vier vrachtwagens in vlammen op. De schade loopt in de tonnen.

De politie houdt er rekening mee dat de twee minderjarige verdachten door iemand anders geronseld zijn om de brand aan te steken. Meer aanhoudingen in deze zaak worden daarom niet uitgesloten, meldt Omroep Brabant.

Op 1 december rond 01.30 uur brak er bij het transportbedrijf een grote brand uit. De brandweer kon niet voorkomen dat daarbij vier vrachtwagens en een trailer verloren gingen. Ook een naastgelegen loods en enkele vrachtwagens die binnen stonden, raakten beschadigd.

Camerabeelden

In een gebouw naast de brandende vrachtwagens lagen mensen te slapen. Niemand raakte gewond.

De politie ging er al snel van uit dat de brand was aangestoken. Op camerabeelden was te zien dat twee mensen van het terrein liepen, vlak nadat de brand was uitgebroken. Het is nog niet duidelijk waarom er brand werd gesticht bij het bedrijf.