Mensen weg van Santorini door aanhoudende aardbevingen, maar 'geen paniek'

De omgeving van het Griekse eiland werd afgelopen weekend getroffen door ongeveer 200 lichte bevingen, soms met tussenpozen van maar 10 minuten. Ook vanochtend zijn er weer aardbevingen geweest. Eén daarvan had een kracht van 4,7 en werd tot in de hoofdstad Athene gevoeld.

De intensiteit van de bevingen neemt nog niet af. Seismologen houden nog steeds rekening met een grotere beving, waar kleinere bevingen een voorbode van kunnen zijn.

Op Santorini wonen zo'n 15.000 mensen. Het gebied is een populaire toeristische bestemming, maar op het moment is het laagseizoen. De schatting is dat er tussen 1000 en 2000 toeristen op Santorini zijn.