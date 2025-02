Schaap en kalf castreren of couperen met elastiek mag niet meer

Schapen of kalveren mogen niet meer gecastreerd of gecoupeerd worden met een elastiek, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij deze methode wordt een elastiek gebruikt dat een lichaamsdeel afknelt totdat het afsterft.

Couperen, het verwijderen van de oren of staart bij een dier, of castreren via deze methode leidt volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek zelfs met verdovende middelen tot langdurige pijn. Toezichthouder NVWA noemt een chirurgische ingreep door een dierenarts een diervriendelijker alternatief.

Preventief couperen

Het couperen van de staarten van schapen is bij bijna alle rassen al verboden. Alleen bij de rassen Suffolk, Hampshire Down en Clun Forrest kiezen schapenhouders er soms voor om de staarten te verwijderen. Deze rassen hebben namelijk een groter risico om de pijnlijke huidziekte myiasis op te lopen.

Tot 1 januari 2028 mogen de staarten van deze schapenrassen alleen nog maar chirurgisch preventief gecoupeerd worden. Volgens de NVWA zijn er ook nog andere maatregelen die schapenhouders kunnen treffen om myiasis tegen te gaan.